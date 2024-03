Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Erfolgreiche Suche nach vermisster Heimbewohnerin

Kehl, Bodersweier (ots)

Ein glückliches Ende nahm die Suche nach einer 75-jährigen Rentnerin am Donnerstagabend in Bodersweier. Die Bewohnerin einer Seniorenresidenz hatte am Donnerstag die Einrichtung zu Fuß mit ihrem Rollator verlassen. Intensive Suchmaßnahmen von Beamten der Polizeireviers Kehl führten gegen 20:40 Uhr zum Auffinden der vermissten Frau in einem Hofraum in der Leutesheimer Straße, wo sie offenbar mit ihrem Rollator gestürzt war. Nach Erstversorgung durch Einsatzkräften des Rettungsdienstes, konnte die Heimbewohnerin mit leichten Blessuren zurück in das Wohnheim gebracht werden.

/ph

