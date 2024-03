Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Radfahrerin leicht verletzt

Achern (ots)

Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmorgen eine 38 Jahre alte Radfahrerin erlitten, nachdem sie kurz nach 7 Uhr in der Eisenbahnstraße mit einer 41-jährigen KIA-Lenkerin kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin auf einen Parkplatz am Bahnhof einbiegen, als sie mit der kreuzenden Radlerin zusammenstieß. Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf etwa 600 Euro beziffert.

/wo

