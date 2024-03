Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Waschküche

Eschwege (ots)

Um 08:50 Uhr wurde heute Morgen ein Brand in der Hintergasse in Wichmannshausen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem Nebengebäude (Waschküche) ausgebrochen war. Bei Eintreffen war der 86-Jährige Bewohner bereits in ärztlicher Behandlung, da er bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen und Breitau löschten das Feuer in dem Raum, wo überwiegend das Inventar beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Ermittlung zur Brandursache hat die Kripo übernommen; nach bisherigem Ermittlungsstand kommen eine fahrlässige oder aber eine technische Ursache in Betracht.

