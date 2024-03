POL-ESW: Schule geräumt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Am 27.02.24 befuhr um 14:52 Uhr eine 18-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Heubergstraße in Eschwege in Richtung der B 452. Am Stoppschild hielt sie an, was der nachfolgende 67-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 5000 EUR. Pkw rollt gegen Wand Um 17:45 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 46-jährige ...

