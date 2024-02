POL-GM: Ford Mondeo gestohlen

Gummersbach (ots) - Über den Balkon haben sich Kriminelle Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Gummersbacher Stadtteil Bernberg verschafft. Am Freitagabend (9. Februar), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, kletterten die Täter in der Straße "Südring" auf den Balkon, hebelten die Balkontür auf und suchten in der Wohnung nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Nur wenige Meter weiter, ebenfalls in der ...

mehr