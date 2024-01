Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand von mehreren Fahrzeugen

Wesel (ots)

Am Freitagnachmittag (26.01.2024 ), gegen 14:25 Uhr, gerieten an einem Autohandel an der Willy-Brandt-Straße insgesamt drei Pkw in Brand, nachdem der Inhaber eines seiner Fahrzeuge betanken wollte.

Während des Tankvorgangs sollen aus bislang ungeklärten Gründen Funken aus der Benzinpumpe gesprüht sein. Daraufhin hatte das Auto Feuer gefangen, welches auf drei weitere Fahrzeuge übergegangen ist. Drei Pkw brannten vollständig aus, ein weiterer wurde beschädigt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell