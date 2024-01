POL-WES: Moers - 83-Jährige wird Opfer falscher Polizisten

Voerde (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten sich am Donnerstagnachmittag (25.01.2024) gegen 17 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in eine Wohnung an der Alten Prinzenstraße zu verschaffen. Der 36- jährige Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses wurde auf ein Poltern aus seiner Wohnung aufmerksam, als er diese gegen 17 ...

mehr