Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 03.02.2024

Delmenhorst (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Wildeshausen. Aufgrund einiger Verkehrsordnungswidrigkeiten wird am 03.02.24, um 03.25 Uhr, ein PKW der Marke Skoda in der Lessingstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wird Alkoholgeruch in der Atemluft der 28-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1,0 Promille. Aus diesem Grunde wird eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Ganderkesee. Am 02.02.24, in der Zeit von 09.30 - 13:55 Uhr, wird am Feldweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelt ein Küchenfenster auf, gelangt auf diesem Wege in das Innere und durchsucht hier alle Räume. Zum Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen bislang noch keine belastbaren Angaben vor.

++ Einbruchversuch ++

Ganderkesee. Auch in der Fliederstraße in Ganderkesee wird versucht einzubrechen. In der Nacht vom 01.02. auf den 02.02.24 wird hier an einer Terrassentür gehebelt. Aus welchen Gründen auch immer, findet ein Eindringen hier nicht statt. Der Eigentümer stellt am nächsten Tag die Hebelmarken fest und erstattet Strafanzeige. Der Schaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt.

