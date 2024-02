Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Berne

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Freitag, 02. Februar 2024, gegen 10:00 Uhr, der Brand eines Einfamilienhauses in Berne gemeldet.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Berne, Lemwerder, Bookholzberg, Warfleth und Neuenkoop rückten zum gemeldeten Brandort in die Bookholzberger Straße aus. Sie konnten umgehend mit den Löscharbeiten beginnen, da sich der einzige Bewohner, ein 28-jähriger Mann, bereits selbständig in Sicherheit begeben hatte. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde für ihn ein Rettungswagen angefordert. Mit diesem wurde er auch schließlich in ein Krankenhaus gefahren. Das Feuer selbst war gegen 11:00 Uhr gelöscht, die Feuerwehren rückten gegen 11:30 Uhr ab.

Anschließend begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Um Veränderungen am Brandobjekt zu verhindern, sprachen die eingesetzten Beamten eine Beschlagnahme aus. Angaben zum entstandenen Schaden und einer möglichen Ursache sind aktuell noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell