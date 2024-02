Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 03.02.2024

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfallflucht auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage ++

Am 02.02.2024, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger aus Rumänien mit seinem Sattelzug vom Parkplatz "Langwege" auf die BAB 1 in Richtung Osnabrück auf. Hierbei missachtete er beim Auffahren den durchgehenden Verkehr, so dass ein 37Jähriger Weißrusse mit seinem Sattelzug nach links ausweichen musste. Durch dieses Ausweichmanöver kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 20-Jährigen aus dem Landkreis Osnabrück geführt wurde. Die ebenfalls 20-Jährige Beifahrerin im Pkw verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht. Der 59-Jährige setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort und konnte im Rahmen einer Fahndung angehalten werden. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 EUR hinterlegen.

++ Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss im Bereich der Gemeinde Großenkneten kontrolliert ++

Am 03.02.2024 wurde gegen 03:15 Uhr ein Pkw auf der BAB 29 kontrolliert, der von einem 38-Jährigen aus Wilhelmshaven geführt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten körperliche Anzeichen einer Beeinflussung des 38-Jährigen durch Betäubungsmittel fest. Dem Wilhelmshavener wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Bakum ++

Am 02.02.2024 wurde gegen 13:25 Uhr ein Pkw auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 38-Jährige Fahrzeugführer aus Bielefeld nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Bielefelder wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt konnte durch die Beifahrerin, die im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fortgeführt werden.

++ Urkundenfälschung und Führen eines nicht zugelassenen Pkw auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Emstek ++

Am 02.02.2024, gegen 14:15 Uhr, wurde auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Emstek ein Pkw kontrolliert, der von einer 56-Jährigen aus Herne geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw im Jahr 2020 zwangsstillgelegt wurde und seit dieser Zeit auch keine Kraftfahrzeugversicherung mehr bestand. Um über diesen Zustand hinwegzutäuschen, wurde das Kennzeichen mit einer aktuellen HU-Plakette versehen, die dem Pkw nicht zugeteilt wurde. Gegen die 56-Jährige wurden als verantwortliche Fahrzeughalterin entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0.

