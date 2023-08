POL-PDNR: Betrug mittels WhatsApp

Dierdorf - Elgert (ots) - Im Zeitraum vom 01.08.2023, 21:00 Uhr - 03.08.2023, 11:50 Uhr kam es in der Raubacher Straße in Dierdorf OT Elgert zum Einbruch in eine an ein Wohnhaus angrenzende Werkstatt. Der oder die Täter zerschlugen eine Glasscheibe und konnte so die Tür durch Hereingreifen entriegeln. Aus der Werkstatt wurden zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. ...

