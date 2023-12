Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden an Stadtbibliothek - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Unbekannte zerstörten die aus Glas bestehenden Fassade der Stadtbibliothek am Nikolaiplatz und hinterließen einen Schaden von etwa 7000 Euro. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 3.45 Uhr und 7 Uhr. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0337187

