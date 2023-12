LPI-NDH: Einbruch ohne Beute

Westgreußen (ots) - Ein verunfalltes Multicar wurde in der vergangenen Nacht, gegen 00.30 Uhr, im Kyffhäuserkreis festgestellt. Augenscheinlich war der bislang unbekannte Fahrer zuvor auf der Landstraße 1041 aus Richtung Clingen in Richtung Wasserthaleben unterwegs, als das Multicar kurz nach dem Bahnübergang von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und schließlich an einem Baum zum Stehen kam. Der ...

