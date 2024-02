Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher kletterten auf den Balkon

Gummersbach (ots)

Über den Balkon haben sich Kriminelle Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Gummersbacher Stadtteil Bernberg verschafft. Am Freitagabend (9. Februar), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, kletterten die Täter in der Straße "Südring" auf den Balkon, hebelten die Balkontür auf und suchten in der Wohnung nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Nur wenige Meter weiter, ebenfalls in der Straße "Südring" sind am gleichen Tag Unbekannte auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses geklettert. Auch hier hebelten die Täter die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Diebesgut. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten der / die Täter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitag (9. Februar), 9:15 Uhr und 19 Uhr.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell