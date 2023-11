POL-MI: Wer hatte Grünlicht: Zwei Taxis stoßen auf Kreuzung zusammen

Minden (ots) - Zu einem Blitzeinbruch in ein Lagergebäude des Chemiekonzerns Siegfried Pharma ist es am späten Donnerstagabend in der Karlstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden chemische Substanzen entwendet, die bei unsachgemäßer Handhabung zu ernsten Gesundheitsgefahren führen. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse näherten sich gegen 23 Uhr zwei unbekannte dunkle Fahrzeuge der betroffenen ...

