POL-MK: Container auf Firmengelände aufgebrochen

Iserlohn (ots) - Zwischen Montagmorgen, 10:00 Uhr und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma an der Oeger Straße ein. Wie sie sich dabei Zutritt verschafften, ist derzeit nicht bekannt. Sie entwendeten unter anderem Laptops, ein Tablet und mehrere Computer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in ...

mehr