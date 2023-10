Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bergstadtgymnasium/Vereinsheim bei Einbruch verwüstet/Kleidungsdieb flüchtet

Lüdenscheid (ots)

Vermutlich gegen 03:10 Uhr brachen Unbekannte am Mittwochmorgen in das Bergstadtgymnasium ein. Die Täter zerstörten dafür ein Fenster. Zudem hebelten sie im Inneren eine Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Bei einem Einbruch verwüsteten Unbekannte zwischen Montagabend und Mittwochabend ein Vereinsheim am Honseler Bruch. Zutritt verschafften sich die unbekannten Täter, indem sie gewaltsam eine Tür aufbrachen. Anschließend durchwühlten sie regelrecht den Innenraum und erbeuteten Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid. (schl)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwochnachmittag, gegen 17:50 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft an der Wilhelmsstraße einen jungen Mann der mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine der Filiale ging. Wenig später kam er ohne die Kleidungsstücke wieder heraus. Auch die Kabine war leer. Der Ladendetektiv sprach daraufhin den ca. 18-22 Jahre alten Mann an und bat ihn darum eine mitgeführte Tüte vorzuzeigen. Der Mann reagierte abweisend und versuchte dem Detektiv einen Finger umzudrehen, als dieser die Tüte greifen wollte. Dem Ladendetektiv gelang es die Tüte mit den gestohlenen Gegenständen zu sichern. Der ca. 1.65-1.70m große und mit einer weißen Kappe und einer Jeansjacke bekleidete Dieb flüchtete. Er konnte durch die alarmierten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls. (schl)

