POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots) - In der Nacht zum Dienstag muss ein Unbekannter versucht haben, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Refflingser Straße aufzubrechen. Am Morgen wurden entsprechende Hebelmarken bemerkt. Am Dienstag zwischen 15 und 19.30 Uhr gab es einen Einbruchversuch in den Keller eines Mehrfamilienhauses ...

mehr