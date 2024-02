Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Am 27.02.24 befuhr um 14:52 Uhr eine 18-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Heubergstraße in Eschwege in Richtung der B 452. Am Stoppschild hielt sie an, was der nachfolgende 67-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Pkw rollt gegen Wand

Um 17:45 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 46-jährige Eschwegerin ihren Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege. Beim Aussteigen sicherte sie ihr Fahrzeug nicht ausreichend, wodurch sich das Auto in Bewegung setzte und gegen eine Grundstückswand rollte. Am Pkw und an der Wand entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Um 14:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag eine Unfallflucht in der Straße "Rhenanusplatz" in Bad Sooden-Allendorf. Ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf parkte seinen Pkw BMW neben einen schwarzen Opel Corsa. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer:in des Opel beim Ausparken hörbar gegen den BMW fuhr, dann noch mal rangierte, ausparkte und davonfuhr. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl

Um 04:33 Uhr wurde vergangene Nacht in der Gartenstraße in Waldkappel ein Blumentopf und ein Aschenbecher entwendet. Zur besagten Zeit betrat eine unbekannte Frau, bekleidet mit grauen Schuhen, dunklen Pullover und einer "Totenkopfmaske" das Grundstück und eignete sich die Gegenstände im Wert von ca. 10 EUR an. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

Zwischen dem 21.02.24 und dem 28.02.24 haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Feriendorfes in Sontra das dortige leerstehende Restaurantgebäude beschädigt. An dem Gebäude wurden mittels Stein und Stock drei große Fensterscheiben im Erdgeschoss und vier kleine Fensterscheiben im ersten Stock eingeworfen. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse

Wie heute angezeigt, wurde bereits am 24.02.24 in einer Gaststätte in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau einem 30-Jährigen aus Hessisch Lichtenau die Geldbörse gestohlen. Zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr spielte der Geschädigte Billard, wobei er seine Jacke mit Portmonee über einen Stuhl gehängt hatte. Als er bezahlen wollte bemerkte er den Diebstahl. Im Portmonee befanden sich noch Bank- und Kreditkarte. Hinweise: 05602/93040.

Diebstahl von Außenbordmotor

Aus einer Lagerhalle in der Zimmerplatzstraße in Epterode wurde ein Außenbordmotor für ein größeres Schlauchboot entwendet. Die Tatzeit kann jedoch bis Mitte August 2023 zurückliegen. Der Wert des Motors wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 62-Jährige aus Witzenhausen die Lindenstraße in Unterrieden. Bedingt durch eine Baustelle linksseitig der Fahrbahn, hielt sie zunächst ihr Fahrzeug an, um ein Baustellenfahrzeug passieren zu lassen. Danach setzt sie ihre Fahrt fort, touchierte dabei aber einen ordnungsgemäß abgestellte Pkw Hyundai. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, konnte aber aufgrund von Hinweisen ermittelt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell