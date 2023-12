Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten zwischen Gilserberg und Lischeid

Kassel (ots)

Am Samstag, 23.12.2023, kam es gegen 09:40 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Kleintransportern. Der Unfall ereignete sich auf der B 3 zwischen Gilserberg und Lischeid. Bei dem Zusammenstoß wurden drei männliche Personen verletzt, eine Person wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musst von der Feuerwehr befreit werden. Zwei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in unterschiedliche Kliniken geflogen. Ein Gutachter wurde zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen. Die B3 wurde voll gesperrt. Die Vollsperrung dauert zur Stunde noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell