Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folge- und Korrekturmeldung zu Raub auf Getränkemarkt in Vellmar: 16-Jähriger in U-Haft; Messer wurde nicht aufgefunden

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Vellmar (Landkreis Kassel):

Nachdem am Dienstag nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar-Frommershausen ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5676859 berichtet), erfolgte am gestrigen Mittwoch die Vorführung bei einem Haftrichter. Dieser ordnete gegen den Jugendlichen, der sich wegen des Raubes auf den Getränkemarkt und wegen des Überfalls auf eine Tankstelle in Vellmar verantworten muss, die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an.

Bei der am Dienstag durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des 16-Jährigen in Vellmar wurde entgegen der gestrigen Pressemitteilung nur die Tatkleidung, nicht aber das bei der Tat genutzte Messer gefunden. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und die Korrektur in den Berichterstattungen zu berücksichtigen.

