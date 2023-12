Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin fährt 13-jährigen Fußgänger an und flüchtet: Zeugen und unbekannter Helfer gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag in der Ochshäuser Straße in Kassel, Ecke Lilienthalstraße, ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der bei dem Unfall leicht verletzte 13-Jährige aus Kassel den Polizisten des Reviers Ost schilderte, war er gegen 15:30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg entlang der Ochshäuser Straße in Richtung Lilienthalstraße unterwegs, wobei er seinen Elektroroller schob. Als er im Kreuzungsbereich an der Verkehrsinsel, einer sogenannten Querungshilfe, über die Ochshäuser Straße laufen wollte, hielt ein von rechts kommendes Auto an, sodass er die Straße überquerte. In diesem Moment überholte ein weiterer, aus gleicher Richtung kommender Pkw das stehende Auto rechts und erfasste mit der Fahrzeugfront den Jungen, der dadurch zur Seite knickte und mit dem Kopf auf der Motorhaube aufschlug. Anschließend flüchtete die Fahrerin des schwarzen Pkw, bei der es sich um eine alte Dame handeln soll, in Richtung Lilienthalstraße, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Fahrer des stehenden Autos hingegen stieg sofort aus, half dem Schüler auf und brachte ihn an den Straßenrand. Der Junge ging zunächst nach Hause, musste aber anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bislang unbekannte Helfer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell