Polizei Eschwege

POL-ESW: Gewinnversprechen

Eschwege (ots)

Um 15:15 Uhr erhielt gestern Nachmittag ein 76-Jähriger aus Witzenhausen einen Anruf, in der eine weibliche Anruferin sich als "Isa Schwarz" meldete. Sie gab an, Mitarbeiterin einer Lotteriegesellschaft zu sein und verkündigte in dieser angeblichen Funktion einen Gewinn von 49.800 EUR. Um diesen zu erhalten, sollte der 76-Jährige Gutscheinkarten (Codes) im Wert von 1000 EUR kaufen. Die Anruferin forderte den 76-Jährigen zudem auf, über das Mobiltelefon ständigen Kontakt zu halten. Daraufhin wurde ihr die Handynummer mitgeteilt und das Telefonat auf diesem Weg fortgeführt. Der 76-Jährige wurde zudem zusätzlich unter Druck gesetzt, in der Form, dass er bei Nichtbefolgen der Anweisungen Gebühren von 3000 EUR zu erwarten hätte. Der 76-Jährige wurde aber zunehmend misstrauischer und stellte viele Rückfragen, so dass das Telefonat von der (betrügerischen) Anruferin beendet wurde.

Tipps der Polizei

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie/ Glücksspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches - Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei - Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell