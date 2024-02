Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.02.24

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen eine 30-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die B 249 von "Katharinenberg" kommend in Richtung Schwebda. Aus Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dadurch die dortige Leitplanke. Am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Unfall beim Einparken

Um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 81-jähriger Eschweger mit seinem Pkw auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße in Eschwege einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen geparkten VW Touran, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 06:31 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-Jähriger aus Wanfried die L 3244 zwischen Niederdünzebach und Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Brand

Um 13:33 Uhr wurde ein Gebäudebrand in der Sudetenlandstraße in Eschwege gemeldet. Wie sich herausstellte kam es auf dem Gelände eines Autohauses zu einem Feuer, das bereits gelöscht war und auch nicht das Gebäude betraf. Brandort war ein alter Holzschuppen, in dem sich ein grauer Behälter mit Abfall befand. Dieser Abfall war in Brand geraten und durch einen Mitarbeiter rechtzeitig bemerkt und gelöscht worden. Es entstand kein Sachschaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:15 Uhr wurde gestern Abend ein 51-Jähriger aus Eschwege auf einem Fahrrad fahrend angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Der Verdacht, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss das Rad fuhr, bestätigte der Test mit einem Wert von ca. 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Witzenhausen

Fußgänger angefahren

Um 15:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 26-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw eine Grundstückszufahrt in Richtung der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen. In Höhe des Eingangs einer Arztpraxis begab sich zu diesem Zeitpunkt eine 49-Jährige aus Witzenhausen von der Haustür heraus auf die Zufahrt. Dabei wurde sie von dem Außenspiegel des vorbeifahrenden Autos touchiert, wodurch sie zu Fall kam. Durch den Aufprall und den Sturz wurde sie verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

