Polizei Eschwege

POL-ESW: Handtasche geraubt

Eschwege (ots)

Um 15:36 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 59-jährige Eschwegerin auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege auf. Während die Geschädigte ihren Einkauf in den Pkw verstaute, wurde sie von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen, der sie nach dem Weg zum Bahnhof fragte. Dadurch abgelenkt, bemerkte sie einen zweiten Täter zu spät, der von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche entriss.

Beide Täter flüchteten zunächst in Richtung Bahnhofstraße um das dortige Gebäude herum in Richtung des angrenzenden Lidl-Markt. Über einen Durchbruch (Verbindung zwischen den Parkplätzen Lidl-Markt und tegut-Markt) flüchteten die beiden Täter wieder auf das Gelände des Tegut-Marktes erneut in Richtung Bahnhofstraße. Dort trennten sich die beiden Täter. Während einer stadteinwärts lief, flüchtete der andere in Richtung Stadtbahnhof. Die geraubte Tasche wurde unweit des Tatortes weggeworfen, aus dieser fehlte die Geldbörse, die später auf einer Bank am Stadtbahnhof aufgefunden wurde. Es fehlten ca. 50 EUR Bargeld.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Person 1 (Handtasche entrissen): männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß. Er ist von arabischen Aussehen. Er trug eine Kapuze über dem Kopf, am Vorderrand war die Kapuze dunkel abgesetzt. (flüchtete stadteinwärts)

Person 2 (Ablenkung): männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Figur und schmales Gesicht mit einem sehr ungepflegten Bart. Arabisches Aussehen. Der Tatverdächtige sprach englisch. Er trug eine dunkle Basecap und eine dunkelblaue Steppjacke (flüchtete in Richtung Stadtbahnhof).

Zeugen zur eigentlichen Tat, aber auch zur Flucht (Stadtbahnhof) werden gebeten, sich mit der Kripo unter Tel.: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell