POL-ESW: Mehrere Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume

Eschwege (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.02.2024 kam es im Werra-Meißner-Kreis aufgrund der Wetterlage zu teilweise oder vollständig blockierten Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hatte gestern Sturmwarnungen herausgegeben.

So meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 22:40 Uhr in Witzenhausen in der Straße Zum Sportplatz einen schräghängenden Ast, der nahe einer Tankstelle herunterzustürzen drohte. Er wurde von der Feuerwehr beseitigt. Auf der L3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach wurde ca. eine Stunde später und nochmals gegen 03:30 Uhr jeweils ein querliegender Baum gemeldet, die von der Straßenmeisterei Witzenhausen beseitigt wurden. Ebenso auf der L3247 blockierte ein Baum die Fahrbahn, wie ein Verkehrsteilnehmer um kurz nach 1 Uhr mitteilte. Die angerückte Straßenmeisterei Ringgau konnte hier Abhilfe schaffen. Ein weiterer Baum lag quer auf der L3241 zwischen Meißner-Vockerode und Abterode gegen 04:45 Uhr, der von der Straßenmeisterei Meißner entfernt wurde. Auf der L3240 zwischen Bad Sooden-Allendorf-Oberrieden und Hilgershausen blockierte um 05:45 Uhr ein Baum die Fahrbahn, was durch die Straßenmeisterei Witzenhausen behoben wurde.

Verkehrsunfälle oder Personenschäden gab es durch die umgestürzten Bäume nicht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, POK Loll

