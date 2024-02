Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 11:00 Uhr setzte gestern Vormittag ein 47-Jähriger aus Höxter einen Lkw in der Straße "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf zurück. Dabei übersah er ein Verkehrsschild und fuhr gegen dieses. Sachschaden: ca. 250 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 18:45 Uhr parkte gestern Abend ein 26-jähriger Eschweger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz der VR-Bank in der Reichensächser Straße in Eschwege rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60-Jährigen aus Wanfried, die zuvor ausgeparkt hatte. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Diebstahl aus Pkw

Zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw, der am Schloßplatz vor der Kreisverwaltung geparkt war, eine Tasche entwendet. Dabei handelt es sich um eine braune Tragetasche, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war. In der Tasche befanden sich verschiedene Arbeitsmaterialien, unter anderem auch ein Laptop. Der Schaden wird mit 750 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Wallgasse in Eschwege wurde das linke Rücklicht eines Pkw Skoda durch Unbekannte eingeschlagen. Der Pkw war dort am Fahrbahnrand geparkt. Die Tat ereignete sich zwischen 07:25 Uhr und 13:00 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 17:37 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag in der "Alte Straße" in Datterode ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 1500 EUR. Zur Unfallzeit befuhr ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw die Brunnenstraße und beabsichtigte nach links in "Alte Straße" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 40-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau, die die "Alte Straße" in Richtung "Harmuthsbach" befuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 71-Jähriger aus Reinhardshagen in der Straße "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen in Höhe des Friedhofs mit seinem Pkw einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten Pkw Citroen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Um 18:35 Uhr parkte gestern Abend ein 47-Jähriger aus Hann. Münden seinen Pkw in der Mündener Straße in Gertenbach. Beim Einparken rollte der Pkw leicht zurück und beschädigte mit der Anhängekupplung einen dahinter geparkten Pkw Audi. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 07:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde gestern Morgen ein silberner VW Up im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Sudetenstraße in Witzenhausen am Fahrbahnrand geparkt. Der Verantwortliche touchierte das Auto vermutlich beim Vorbeifahren, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell