Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

Zwei Personen schwer verletzt

Issum-Sevelen (ots)

Am Montag (27. November 2023) gegen 16:00 Uhr befuhr ein 87-jähriger Mann aus Issum mit einem Kleinlaster die Kleinholthuyser Straße in Richtung Sevelener Straße. An dieser Kreuzung übersah er die von links kommende, vorfahrtberechtigte 35-jährige Frau aus Geldern mit ihrem Mercedes, die mit einem 37-jährigen Beifahrer unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden Personen im Mercedes schwer verletzt.

Die 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik gebracht. Ihren 37-jähriger Beifahrer brachte ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 87-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung durch Einsatzkräfte gesperrt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Opferschutz benachrichtigte die Angehörigen der Unfallopfer. Zur Unfallaufnahme wurde auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve hinzugezogen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell