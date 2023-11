Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Nachtrag zur Meldung vom 25.11.2023, 02:15 Uhr: Brand eines Industriegebäudes

Brandursache geklärt

Wachtendonk (ots)

Am Freitag (24. November 2023) gegen 13:40 Uhr kam es zu dem Brand einer Halle der Großfleischerei in Wachtendonk. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ursächlich war nach aktuellem Stand ein technischer Defekt im Bereich des Hauptsicherungskastens nach einem Stromausfall. Dieser war beim Wiedereinschalten in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer schnell auf die gesamte Halle ausdehnte, so dass hoher Sachschaden entstand.

Hier ist der Link zur vorherigen Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5657612

