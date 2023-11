Rheurdt (ots) - Am Donnerstag (23. November 2023) kam es gegen 18:30 Uhr an der B510 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde an der Zufahrt / Abfahrt in Richtung Sevelen eine Leitplanke beschädigt. Ein Zeuge, welcher gegen 18:30 Uhr die Straße befuhr, hatte einen schwarzen Pkw an der Unfallstelle gesehen, welcher durch vier bis fünf Personen wieder auf die ...

mehr