POL-OG: Rheinmünster - Auf der Flugzeug-Toilette geraucht

Gengenbach (ots) - In der Nacht auf Donnertsag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Berghauptener Straße. Bislang unbekannte Täter sollen sich gegen 3 Uhr durch eine an der Gebäuderückseite liegende Tür Zutritt zu dem Tankstelleninnenraum verschafft haben. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Zigarettenpackungen entwendet. Der dadurch entstandene Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. ...

