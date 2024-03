Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

In der Nacht auf Donnertsag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Berghauptener Straße. Bislang unbekannte Täter sollen sich gegen 3 Uhr durch eine an der Gebäuderückseite liegende Tür Zutritt zu dem Tankstelleninnenraum verschafft haben. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Zigarettenpackungen entwendet. Der dadurch entstandene Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf knapp 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden. /ls

