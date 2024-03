POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Kuppenheim (ots) - Bereits am 02. März 2024 ereignete sich in den Abendstunden ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 67. Hierbei soll ein aus Kuppenheim kommender PKW einen in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer beim Überholen touchiert haben, welcher in Folge des Kontakts stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Unfallverursacher ...

