Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schulwegüberwachungen und Präventionsmaßnahmen zum Beginn des neuen Schuljahres

Ludwigsburg (ots)

Nach Beginn des neuen Schuljahrs am 11. September 2023 war die Polizei in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg mit verschiedenen Schwerpunktaktionen wieder im Dienste der Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Einsatz. Dabei standen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" Kontrollen vor Schulen und auf Schulwegen ebenso auf der Agenda wie eine groß angelegte und mit insgesamt elf Partnerorganisationen durchgeführte Präventionsaktion im Blühenden Barock in Ludwigsburg.

Im Rahmen der Schulwegüberwachung wurden seit dem Ende der Sommerferien rund 150 Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchgeführt. Im Focus standen dabei das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern, aber auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler selbst sowie der verkehrssichere Zustand von Fahrrädern. Die Bilanz der ersten Kontrollwoche ist dabei durchaus positiv: Trotz einiger festgestellter Verstöße und mehrerer verkehrserzieherischer Gespräche verlief der überwiegende Teil der Kontrollen ohne besondere Vorkommnisse. Auch die bekannten Probleme mit der Verkehrs- und Parksituation vor Schulen durch sogenannte "Elterntaxis" waren bislang zwar feststellbar, aber weniger häufig als noch im Vorjahr. Trotz überwiegend positivem Fazit zeigten erneut mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer wenig Verantwortungsbewusstsein, indem sie beispielsweise nicht oder nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder im Auto transportierten, selbst durch Handytelefonate am Steuer stark abgelenkt waren, sich an Fußgängerüberwegen falsch verhielten oder in Einzelfällen sogar das Rotlicht von Verkehrsampeln missachteten. Die polizeilichen Kontrollmaßnahmen mit Schwerpunkt der Schulwegüberwachung werden daher auch diese Woche weiter fortgeführt.

Einen anderen Ansatz verfolgte die große Präventionsaktion "Sicher zur Schule", die am vergangenen Wochenende im Blühenden Barock in Ludwigsburg stattfand. Parallel zu Kürbisausstellung und Kürbisregatta informierte das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gemeinsam mit insgesamt elf Partnerorganisationen rund um das Thema Schulwegsicherheit. Bei bestem Wetter kamen am 16. und 17. September zahlreiche Interessierte ins "Blüba", um sich beispielsweise zu den Themen Sicherbarkeit im Dunkeln, Kindersicherung im Auto und Fahrradhelm zu informieren, die Gefahren des sogenannten "Toten Winkels" kennenzulernen und viele weitere Angebote rund um das Thema "Sicher zur Schule" wahrzunehmen. Nicht nur Information, sondern auch Aktion war gefragt: Ein Bärenhospital, ein Geschicklichkeitsspiel und ein Bewegungsparcours luden zum Mitmachen ein. Über 500 Kinder nahmen zudem an einem Gewinnspiel teil, bei dem es unter anderem drei Mal einen Erlebnistag beim Polizeipräsidium Ludwigsburg zu gewinnen gab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell