Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Altpapier angezündet

Ulm (ots)

Die Feuerwehr musste am Freitag auf den Parkplatz an der Realschule ausrücken. Gegen 15.20 Uhr war eine starke Rauchentwicklung aus der dortigen Unterführung festgestellt worden. Wie sich herausstellte, hatten Kinder eine Kiste mit Altpapier in die Unterführung geschafft und diese in Brand gesteckt. Eine Gefahr der Brandausbreitung bestand in dem Betonbauwerk zu keiner Zeit. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern. Mit den Personenbeschreibungen der Zeugen machte sich die Polizei auf die Suche. Bei einem nahegelegenen Einkaufsmarkt stellten die Beamten zwei von drei Zündlern fest. Die Personalien der beiden 12-Jährigen wurden erhoben. Sie wurden im Beisein der Eltern befragt. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für weitere Brandlegungen in letzter Zeit. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

