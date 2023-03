Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Flucht vor der Polizei endet am Baum

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 22.45 Uhr, wollte eine Polizeistreife im "Erlenstock" in Heiligkreuztal einen PKW kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer missachtete das Anhaltezeichen und suchte sein Glück in der Flucht in Richtung Wald. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und verlor kurzzeitig den Sichtkontakt. Im Wald kam der Fahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt. Beim Unfallfahrer wurde eine Blutprobe erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell