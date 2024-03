Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - "Tick" und "Trick" auf Entdeckungstour

Rastatt (ots)

Passend zum mutmaßlichen Geburtstag eines weltbekannten Comic-Enterichs (13. März) hat sich für die Schüler eines Gymnasiums in Rastatt eine Begegnung der besonderen Art ergeben. Am Mittwochmorgen war die Schülergruppe im Rahmen eines Schulprojekts auf dem Marktplatz in der Kaiserstraße unterwegs und traf im Bereich der Stadtkirche auf zwei umherirrende Entenküken. Die kurzerhand auf "Tick" und Trick" getauften Jungtiere wurden von der begleitenden Lehrerin und den Gymnasiasten behutsam aufgenommen und zum örtlichen Polizeirevier gebracht. Nach kurzer Zwischenstation ging die Reise der süßen Zwillinge weiter zum Veterinäramt. Derzeit liegen zwar keine Hinweise auf die sicherlich besorgten Mama-Ente und Papa-Ente vor, die sachkundigen Tierexperten kümmern sich allerdings um eine liebevolle Aufzucht, bis '"Tick" und "Trick" auf eigenen Füßen die große Welt erkunden und in die freie Natur entlassen werden können. Entenhausen ist über den Verbleib unterrichtet...

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell