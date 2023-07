Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Sturmtief "Poly" - Bilanz der Feuerwehr Norderstedt I 15:00 - 19:30 Uhr

Norderstedt (ots)

Das Sturmtief "Poly" hat am 05. Juli 2023 im Zeitraum von 15:00 - 19:30 Uhr zu insgesamt zwölf Einsätzen der Feuerwehr Norderstedt geführt. Im Einsatz waren dabei die Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichsgabe und Garstedt.

In allen Fällen handelte es sich dabei um Einsätze, bei denen Bäume oder Äste zu stürzen drohten oder bereits gestürzt und auf Straßen, Wegen oder in Telefonleitungen zum Liegen gekommen waren. Personen oder Sachwerte kamen darüber hinaus bei den Einsätzen nicht zu Schaden.

Der erste Einsatz wurde gegen 15:02 Uhr durch die Berufsfeuerwehr wahrgenommen. Eine ca. 20 Meter lange Birke und ein weiterer Baum waren auf Fuß- und Radweg an der Schleswig-Holstein-Straße gestürzt. Anschließend alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West gegen 15:24 Uhr die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe in die Straße Am Stammgleis. Hier hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Erkundung vor Ort ergab, dass die Auslösung auf kein Brandereignis zurückzuführen war. Parallel wurde die Feuerwehr gegen 15:29 Uhr zu einem weiteren sturmbedingten Einsatz in die Straße Am Gehölz alarmiert. Dieser Einsatz wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe wahrgenommen.

Ab diesem Zeitpunkt wurde im Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Stormarnstraße die Fernmeldezentrale besetzt, um hier weitere sturmbedingte Einsätze von der Leitstelle West entgegennehmen und zentral gesteuert weiterleiten zu können. In kurzer zeitlicher Abfolge kam es daraufhin bis ca. 17:00 Uhr zu insgesamt zehn weiteren sturmbedingten Einsätzen in der Ulzburger Straße (ca. 15:36 Uhr), Harkesheyde (ca. 15:41 Uhr), Hogenfelde (ca. 15:53 Uhr), Helgolandstraße (ca. 15:59 Uhr), Rantzauer Forstweg (ca. 16:03 Uhr), Speckenbarg (ca. 16:07 Uhr), Mittelstraße (ca. 16:32 Uhr), Niendorfer Straße (ca. 16:45 Uhr), Fuchsmoorweg (ca. 17:00 Uhr) und Forstweg (ca. 17:08 Uhr). Diese wurden durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichsgabe und Garstedt wahrgenommen.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Fernmeldezentrale wieder außer Dienst genommen und auf die reguläre Alarmierung durch die Leitstelle umgestellt.

Bereits im Vorwege der Sturmlage kam es zu vier Einsätzen für die Feuerwehr Norderstedt. Gegen 00:33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Harksheide zu einer Türöffnung alarmiert, gegen 08:46 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einer weiteren Türöffnung alarmiert. Gegen 09:00 Uhr löste zudem in der Niendorfer Straße eine Brandmeldeanlage aus, zu der die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ausrückten. Auch hier lag kein Brandereignis zu Grunde. Noch während dieser Einsatz lief kam es gegen 09:13 Uhr zu einem Paralleleinsatz. Auf der BAB 7 war ein PKW gegen die Mittelleitplanke gefahren. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Garstedt zur Absicherung der Einsatzstelle für den Rettungsdienst aus.

In Summe hat die Feuerwehr Norderstedt somit bis 19:30 Uhr 17 Einsätze wahrgenommen, zwölf davon entfielen auf die Sturmlage "Poly".

