POL-OG: Willstätt, A5 - Unfallhergang unklar, Zeugenaufruf

Willstätt, A5 (ots)

Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die ermittelnden Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl sind deshalb auf der Suche nach Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können. Fest steht bislang, dass es am Mittwoch gegen 18:45 Uhr zum Zusammenstoß eines BMW-Fahrers und eines Skoda-Lenkers auf der A5 zwischen Appenweier und Achern kam. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr der BMW den mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden. Der Skoda befuhr zur gleichen Zeit den mittleren oder den linken Fahrstreifen hinter dem BMW. Anschließend kam es zur Kollision der beiden Pkw. In Folge des Zusammenstoßes kam der Skoda-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonschutzwand. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 30.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07223 80847-0 entgegengenommen. /ha

