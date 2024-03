Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, 09.03.2024 kam es zwischen 16:00 - 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Riegelsberg, bei dem ein bislang unbekannter Pkw gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge fuhr. Hiernach entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handele es sich bei dem flüchtenden Pkw um ein dunkles Fahrzeug. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der PI Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

