POL-PDMT: Wirges - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wirges (ots)

Am Nachmittag des 10.01.2024 fuhr ein bislang unbekannter Unfallversucher über den Kreisverkehr in der Rolandstraße in Wirges. Dabei wurden Elemente des Kreisels beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die Rolandstraße aus Richtung Staudt kommend in Richtung Wirges Stadtmitte. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Unfalls werden gesucht und gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

