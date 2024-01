POL-PDMT: Diez. Zeugen für Unfall in der Eissporthalle gesucht!

Wirges (ots) - Am 10.01.24 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr kam es auf dem Rewe Parkplatz in Wirges zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim ein- oder ausparken den PKW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfall werden gesucht. Rückfragen bitte an: ...

