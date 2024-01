POL-PDMT: Wohnhausbrand in Miellen - Nachtragsmeldung

Miellen (ots) - Aktuell bekämpft die Feuerwehr einen Wohnhausvollbrand in Miellen, Am Pfaffengraben. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden, die Löscharbeiten dauern an. Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Achim Bengel, PHK Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur ...

