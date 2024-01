Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0015 --Trickbetrüger in Bremen unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff/Huchting/Obervieland, OT Weidedamm/Mittelshuchting/Habenhausen Zeit: 06.01.2024, 19:30 Uhr, 08.01.2024, 15:00-15:15 Uhr

Mehrere Trickbetrüger gaben sich am Samstag und Montag in Findorff, Huchting und Obervieland als Bankmitarbeiter und falsche Wasserwerker aus. Sie gelangten in einem Fall an Bargeld. In einem anderen Fall wurde eine Seniorin misstrauisch und konnte den Betrugsversuch abwenden. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern.

Am Samstag klingelten zwei Unbekannte im Ortsteil Weidedamm bei einem 81 Jahre alten Mann und gaben sich als Mitarbeiter der Postbank aus. Sie sagten dem Senior, dass sie etwas überprüfen müssten und forderten die EC-Karte und die PIN-Nummer ein. Der 81-Jährige gab ihnen beides mit und die Männer verließen die Wohnung. Wenig später stellte er fest, dass von seinem Konto Geld abgehoben wurde.

In der Carl-Hurtzig Straße klingelten am Montag gegen 15 Uhr zwei Männer bei einem älteren Ehepaar und wollten den Wasserdruck überprüfen. Als die angeblichen Wasserwerker in der Wohnung waren, wollte einer der Betrüger neben dem Badezimmer und der Küche weitere Räumlichkeiten durchsuchen, doch der 83-jährige Senior ließ dies nicht zu. Anschließend verließen die Männer die Wohnung. In der Habenhauser Dorfstraße ist es am Montag bei einem Versuch geblieben. Zwei Unbekannte verschafften sich als Wasserwerker zwar Zutritt in die Wohnung einer 80-Jährigen, die kurze Zeit später aber misstrauisch wurde und die beiden Männer aus der Wohnung verwies.

Das Duo aus der Carl-Hurtzig-Straße soll ungefähr 35 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Einer soll ungefähr 1,85 Meter groß, einen kurzen, gepflegten Vollbart haben und etwas stämmiger sein. Er trug eine helle Winterjacke, eine helle Kappe sowie eine dunkle Hose. Sein Komplize soll 1,95 Meter groß und schlank sein. Er hatte keinen Bart und trug dunkle Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung zu gewährleisten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

