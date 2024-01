Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0014 --Polizei fasst Supermarkteinbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Burg-Grambke, Lesumbroker Landstraße Zeit: 09.01.2024, 2 Uhr

Ein 38 Jahre alter Mann brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Supermarkt in Burglesum ein. Der Dieb flüchtete, konnte aber von Einsatzkräften der Polizei auf der Flucht gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 38-Jährige schlug eine Scheibe des Discounters in der Lesumbroker Landstraße ein und suchte im Laden nach Beute. Er wurde schnell fündig, entwendete Zigaretten und Alkohol und flüchtete auf einem Fahrrad. Als der Einbrecher die schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung sah, versteckte er sich in Tatortnähe unter einem Auto. Das Versteck war allerdings untauglich, für den Bremer klickten die Handschellen. Der 38 Jahre alte Mann muss sich jetzt wegen des Einbruchs verantworten. Da er mit über 1,7 Promille auf dem Fahrrad unterwegs war, wurde auch eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell