Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung - Wohnausbrand

Miellen (ots)

Aktuell bekämpft die Feuerwehr einen Wohnhausvollbrand in Miellen, Am Pfaffengraben. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden, die Löscharbeiten dauern an.

Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.

