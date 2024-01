POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Nastätten (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, wurde ein in einem Hinterhof der Römerstraße abgestelltes Mountainbike entwendet. Das grüne Fahrrad der Marke "Ghost" war mit einem Fahrradschloss an einem Geländer gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem vorgenannten Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der PI Sankt Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/9327-0 in ...

