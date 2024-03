POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Völklingen (ots) - In der Nacht von Freitag, 08.03.2024 auf Samstag, 09.03.2024, kam es zu einer Sachbeschädigung, bei der ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in der Kaiserstraße in Völklingen auf beiden Seiten mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerkratzt wurde. Des Weiteren konnten Beschädigungen auf der Motorhaube des Pkw festgestellt werden. Zu dem oder den Tätern liegen bislang keine Hinweise vor. ...

