POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots) - Ein auf einem Parkplatz in der Fabrikstraße geparkter Audi Q2 wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:30 und 12 Uhr beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person soll beim Ein-oder Ausparken gegen das Auto gefahren sein und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden ...

