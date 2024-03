Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau-Nonnenweier - Mehrere Pkw-Aufbrüche im Bereich der "NATO-Rampe"

Schwanau-Nonnenweier (ots)

In den letzten zwölf Monaten kam es im Bereich der sogenannten "NATO-Rampe" (L 100) vermehrt zu Aufbrüchen von Fahrzeugen durch bislang unbekannte Täter. Die Tatzeiten sowie die Vorgehensweise waren hierbei nahezu identisch. Die bis dahin zwölf gezählten Aufbrüche fanden in der Regel an Tagen mit schlechtem Wetter, zwischen 16 und 17 Uhr, statt. Die Unbekannten schlug die Heckscheibe oder eine der hinteren Seitenscheiben ein, um sich so Zugang zu dem Fahrzeug und den darin abgelegten Gegenständen zu verschaffen. Der gesamte Diebstahlsschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Schwanau und dem Polizeiposten Schwanau wurden im Bereich der "NATO-Rampe" spezielle Warnschilder aufgestellt und Flyer an Fahrzeugen verteilt, um auf die Diebstahlsgefahr hinzuweisen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07824 6629910 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn sie es nur kurz verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg